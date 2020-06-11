РИАМО - 11 июн. В столице умерли еще 53 пациента, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус, общее число жертв пандемии в городе достигло 3138, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

В столице выявлено 199 785 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 113 533 человека.

Жителям напомнили, что в случае появления признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.

Граждане, которые выздоровели от коронавирусной инфекции и хотят сдать плазму крови, должны обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Линия работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Донорам положены денежные выплаты.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. По-прежнему жителям необходимо носить маски и перчатки.

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11 ИЮНЯ

- В Москве скончалосьеще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.