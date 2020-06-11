РИАМО - 11 июн. Мощный ливень, который прошел 10 июня на севере Подмосковья, привел к подтоплению подстанции «Першутино», электроснабжение пришлось прервать, но энергетики оперативно восстановили работу объекта, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион».

Во второй половине дня 10 июня в Подмосковье прошел сильный ливень с грозой и градом, порывы ветра усиливались до 17 метров в секунду.

«Продолжительный дождь и вышедшая из строя ливневая канализация в Клину спровоцировали подтопление энергооборудования на подстанции «Першутино» компании «Россети Московский регион». В результате энергетики были вынуждены обесточить энергооборудование подстанции, питающей потребителей нескольких населенных пунктов Клина», — говорится в сообщении.

Для восстановления электроснабжения на место прибыли 89 специалистов компании «Россети Московский регион», 36 единиц спецтехники и 78 передвижных электростанций. В течение двух часов свет включили во всех социально значимых объектах от резервных источников питания. Параллельно велось запитывание по резервной схеме бытовых потребителей.

В течение четырех часов энергетики и сотрудники МЧС расчищали ливневку и откачивали воду с территории подстанции. После этого сотрудники компании смогли начать аварийно-восстановительные работы на питающем центре.

Электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено. По завершении восстановительных работ генеральный директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин поблагодарил всех коллег, которые участвовали в противоаварийных мероприятиях.