РИАМО - 11 июн. Жара до плюс 31 градуса ожидается в Московском регионе в четверг, при этом в послеобеденные часы могут пройти кратковременные ливневые дожди с грозами, колебания атмосферного давления будут в пределах климатических значений, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, 11 июня при переменной облачности воздух прогреется до 29-31 градуса в столице и до 26-31 - по области. Местами прольются кратковременные дожди, кое-где по интенсивности достигающие критерия сильных и сопровождающиеся грозами и усилением ветра до 12-15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Колебания атмосферного давления будут в пределах климатических значений, содержание кислорода в приземном слое пониженное. Магнитный фон преимущественно спокойный.