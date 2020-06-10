РИАМО - 10 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин проверил ряд продуктовых и фермерских магазинов в рамках рабочей поездки в городской округ Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Глава Минсельхозпрода Подмосковья смог лично убедиться в соблюдении требований санитарных правил и эпидемиологических норм, введенных для предотвращения распространения Covid-19.

«Напомню, должна соблюдаться минимальная дистанция в полтора метра между посетителями, обязательное наличие у посетителей средств индивидуальной защиты, места для обработки рук специальными дезинфицирующими средствами. И должны быть назначены ответственные за соблюдение норм стандарта», – сказал Разин.

В большинстве из проверенных магазинов рекомендации полностью выполняются. Только в одной точке по продаже фермерской продукции выявили нарушения, которые тут же были исправлены.

Разин рассказал, что нарушения, которые обнаружили в магазине, были связаны с несоблюдением социальной дистанции, а также отсутствием средств индивидуальной защиты.