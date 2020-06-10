РИАМО - 10 июн. Более 666 тысяч человек в Подмосковье получили выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, почти 53 тысячи человек получили выплаты в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.

В ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики обсуждался вопрос дополнительных мер поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. О предоставлении дополнительных выплат рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.



«Семьи с детьми от 3 до 16 лет имеют право на выплату 10 тысяч рублей. На сегодняшний день ее получили уже 666,2 тысячи человек. Семьи с детьми до 3 лет могут получить 5 тысяч рублей. Средства получили 52,9 тысячи человек. <...> Для одиноко проживающих граждан старше 65 лет предусмотрена выплата в 3 тысячи рублей, ее получили 1,2 миллиона человек. Также была установлена ежемесячная выплата в 1 тысячу рублей одиноко проживающим гражданам старше 65 лет – средства получили 160 тысяч человек», - говорится в сообщении.



Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова рассказала, что в ее аппарат поступило порядка 1,5 тысяч обращений, связанных с коронавирусом. Большая часть из них была разъяснительного характера: куда нужно обращаться, что делать. Поступало также много обращений по мерам социальной поддержки.



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Текстовая трансляция

10 ИЮНЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

Хотим узнать ваше мнение Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции​? 31% Встречусь с родными и друзьями 31% Пойду в спортзал 31% Вдоволь нагуляюсь 31% Поеду на природу 31% Отправлюсь на шоппинг 31% Пойду искать работу 31% Ничего не буду делать Результаты

- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.