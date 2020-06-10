РИАМО - 10 июн. Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК) внесла изменения в правила землепользования и застройки Москвы в отношении некоторых земельных участков, где находятся АЗС, теперь там могут разместиться автомойки, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Разрешено добавить мастерские (автосервис) и автомойки на АЗС, расположенные по следующим адресам: улица Плещеева, владение 2; шоссе Энтузиастов, владение 63; пересечение Каширского шоссе и улицы Ясеневой», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Также автомойки могут появиться по адресам: Загородное шоссе, владение 2Б, пересечение Старобитцевской и Старокачаловской улиц, а также улица Профсоюзная, владение 84А.

Инвестором данных АЗС является акционерное общество «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани».

Площадь земельных участков, где расположены данные АЗС, составляет от 0,3 гектара до 0,7 гектара. Площадь заправочных станций варьируется от 323 до 874 квадратных метров.

Участки АЗС не собираются расширять, равно как и площадь самих строений. Виды разрешенного использования добавили без изменения технико-экономических показателей.