РИАМО - 10 июн. Неизвестные пытались устроить поджог в здании одного из судебных участков в подмосковном Ступине, в суде сработала охранная сигнализация, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе выезда на место сотрудниками полиции было установлено, что в здании суда в одном из окон разбито стекло, а внутри обнаружена пластиковая бутылка с жидкостью», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.