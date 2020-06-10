РИАМО - 10 июн. На портале центра военно-патриотического воспитания «Авангард» разместили обратный отсчет до старта первой смены, которая начнется уже в сентябре, ребята будут изучать основы военной службы, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Планируется, что в год на базе центра будут проходить обучение 28,8 тысячи старшеклассников из Московского региона. Ребята изучат основы военной службы. «Авангард» создаст для этого все необходимые условия – в его распоряжении будут учебные классы с мультимедийным оборудованием, плацом, полосами препятствий, тирами.

«Центр «Авангард» - уникальный проект <…>. Больше года мы активно работаем с министерством обороны, с Москвой. Осенью <…> в «Авангард» приедут первые старшеклассники. Дети будут проходить не только занятия по начальной военной подготовке, но и примут участие в других образовательных мероприятиях», – сказала первый зампредседателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Она добавила, что старшеклассники поучаствуют в «Уроках мужества» - встречах с ветеранами, Героями России, в конкурсах и практических занятиях, лекциях по истории России. Обучение будут проходить 14,4 тысячи ребят из Московской области.

«В Москве очень много внимания уделяется патриотическому воспитанию школьников, у нас хорошо развито кадетское движение – в кадетских классах обучается более 20 тысяч ребят. Также продолжается работа по развитию московского отделения движения «Юнармия», – отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что более 14 тысяч столичных десятиклассников и обучающихся вторых курсов колледжей ежегодно смогут проходить в «Авангарде» пятидневные учебные сборы.

Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» создается при поддержке министерства обороны РФ, правительств Подмосковья и Москвы. Идею его создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В торжественной церемонии закладки первого камня в основание центра 10 сентября 2019 года приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин.