РИАМО - 10 июн. Строители на 90% выполнили работы по устройству новой ливневой канализации в рамках реконструкции Старошереметьевского шоссе в Химках, сейчас рабочие обустраивают ливневые коллекторы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Строительство ведется в районе терминалов В и С аэропорта «Шереметьево», а также на улице Авиационной и на участке Лобненского шоссе. Новая ливневая канализация заменит старую систему, которая не обновлялась с 60-ых годов, и позволит избежать проблем с водоотведением как с автодороги, так и с территории терминальных комплексов и парковки», – говорится в сообщении.

В данный момент рабочие ведут обустройство ливневых коллекторов, дождеприемных и смотровых колодцев. Завершить строительство новой ливневки планируется во втором квартале текущего года.

Одновременно с этим продолжается вестись строительство надземных пешеходных переходов, расширение дороги до четырех полос движения. Работы по дорожной части собираются завершить до конца 2020 года.

Старая канализация не обновлялась с 60-х годов прошлого века. Новая канализация позволит избежать проблем с водоотведением с автодороги и территории терминальных комплексов и парковки.

Работы по реконструкции ведутся с ноября 2018 года. Общая протяженность реконструкции составит свыше трех километров.

Полностью реконструкцию завершат в июне 2021 года. Но более 80% от общей протяженности реконструируемого участка введут в эксплуатацию уже в этом году.