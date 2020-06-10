РИАМО - 10 июн. За первую неделю лета в Подмосковье ввели в эксплуатацию 15 нежилых объектов, их общая площадь - 125 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Площадь всех введенных нежилых объектов составила порядка 125 тысяч квадратных метров. Так, в Озерах ввели шесть объектов молочно-товарной фермы на 1199 голов, площадь фермы - около 34 тысяч квадратных метров. Разрешения на строительство за прошлую неделю выдано 24 нежилым объектам общей площадью 54 тысячи квадратных метров», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Среди зданий, которые ввели в эксплуатацию, - досуговый центр в Люберцах, торговый центр «Белый парус» в деревне Манушкино городского округа Чехов, два корпуса бассейна для временного содержания морских животных в деревне Герасимиха и прочее.

Разрешения на строительство выдали многофункциональному центру в поселке Вешки в Мытищах, трем объектам производственно-складского комплекса на улице Ильича в Богородском городском округе, складу строительных материалов и готовой продукции в Ленинском городском круге, в деревне Андреевское и другим.