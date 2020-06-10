РИАМО - 10 июн. Одиннадцатого июня отделения «Почты России» по всей стране будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час, а 12 июня станет выходным, и в Москве будут работать только круглосуточные отделения, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Для клиентов 12 июня будут открыты только круглосуточные отделения в Москве 101000 (Мясницкая улица, дом 26), 107241 (Уральская улица, дом 1), 121099 (Смоленская площадь, 13/21) и в Санкт-Петербурге – 191036 (Невский проспект, дом 87/2)», - говорится в сообщении.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений могут установить другой режим работы.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.