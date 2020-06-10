РИАМО - 10 июн. В столице завершают строительство патологоанатомического корпуса с экспериментальной лабораторией для НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, здание планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«После устранения недоделок, выявленных в ходе итоговой проверки, будет решаться вопрос о вводе здания в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Общая площадь 5-6-этажного корпуса составит 9,1 тысячи квадратных метров. В здании разместят патологоанатомическое отделение, отделение судебно-медицинской экспертизы и научно-учебное подразделение.

Экспериментальная лаборатория будет включать лабораторию экспериментальной патологии, отдел биологических методов лечения неотложных состояний, а также отдел доклинических испытаний фармакологических веществ.

«Мосгосстройнадзором также установлен контроль за соблюдением санитарных норм на стройплощадке с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации», – добавил Антосенко.