РИАМО - 10 июн. Около 100 работников пожарно-спасательного центра столицы проводят профилактические рейды на улицах города, напоминая о необходимости соблюдать правила безопасности, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В связи с отменой ограничений по коронавирусу в эти жаркие дни многие жители столицы отправились в зоны отдыха и парки.

«Пожарные и спасатели 16 отрядов Пожарно-спасательного центра Москвы проводят патрулирование и напоминают отдыхающим на территории городских парков и в зонах отдыха о необходимости выполнять меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками», – отмечается в материале.

Если вы находитесь на улице в жаркую погоду, то не рекомендуется оставаться долгое время на солнце. При этом нужно носить головные уборы, пить больше жидкости. Не нужно купаться в запрещенных местах. Также не рекомендуется употреблять алкоголь. Кроме того, не стоит оставлять детей без присмотра.