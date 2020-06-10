РИАМО - 10 июн. На смену недавнему циклону в Подмосковье пришел мощный антициклон, принесший в регион теплую погоду, которая говорит о начале сезоне «тихой охоты» - появления грибов в лесах, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Также установившаяся жаркая погода хорошо влияет на цветение трав и цветов.

«Опытные грибники уже делятся результатами своей охоты в социальных сетях. В корзинах с трофеями уже трутовик серно-желтый, маслята, подосиновики и даже подберезовики. Ну а главных красавцев - белых грибов - еще придется подождать», - говорится в сообщении.

Сейчас в лесу уже цветет земляника, и завязалась черника.