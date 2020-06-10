РИАМО – 10 июн. Депутат Госдумы РФ, лидер межрегионального движения «Убитые дороги» Александр Васильев прокомментировал автоаварию, которую устроил актер Михаила Ефремова в центре Москвы, сообщает Nation News.

Заявление депутата прозвучало в рамках пресс-конференции, которая была посвящена проблеме водителей-алкоголиков. На мероприятии обсуждалось и грозящее актеру наказание за участие в смертельном ДТП. Конференцию провели медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей в онлайн-режиме.

«Если ты выпил – то оставайся дома, отдыхай. В отношении Ефремова — страна ему дала звание Заслуженного артиста. Такими вещами надо дорожить, потому что понятно, как они зарабатываются. Но если ты несешь своей культурой разрушение, то это заблуждение», - сказал Васильев.

Говоря о роли штрафов за езду в нетрезвом виде, он отметил, что человека, который выпил и решил сесть за руль, не остановят даже более серьезные меры ответственности.

Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в столице. Выехав на встречную полосу движения на своем джипе Grand Cherokee, актер врезался в фургон «Лада», водитель которого позже скончался в больнице. Результаты экспертизы показали, что артист в момент аварии был пьян.

В отношении звезды возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест. Свою вину в произошедшем он признал.

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