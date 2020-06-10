РИАМО - 10 июн. В городском округе Истра на 75% закончили работы по строительству путепровода через железную дорогу у станции Дедовск Рижского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Двухполосный путепровод в составе транспортной развязки построят к сентябрю 2020 года в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная.

«Строительство началось в ноябре 2018 года. <...> Завершено устройство всех четырех опор путепровода и переустройство инженерных коммуникаций. Также завершен монтаж пролетного строения путепровода, длина которого составила 121 метр, а общий вес металлоконструкций – порядка 655 тонн. Сейчас завершается строительство второй подпорной стены со стороны улицы Первомайской, ведется устройство земляного полотна и дорожной одежды на подходах к путепроводу, началось устройство шумозащитных экранов», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что также строители переустраивают сети водопровода, линии электроснабжения и ливневую канализацию.



Протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра, из них 130 метров — длина путепровода.

Ширина сооружения составит 16,2 метра, а проезжей части на кольцевом пересечении – 11 метров. Предполагается, что скорость движения по основному ходу дороги составит 70 километров в час. В сутки по дороге будет проезжать около 14 тысяч автомобилей.