РИАМО - 10 июн. В Подмосковье в результате ливня днем в среду за 2 часа выпала половина месячной нормы осадков - более 40 миллиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За час, когда бушевало ненастье, температура с 27-28 градусов понизилась до 17-18 градусов», - говорится в сообщении.

Во второй половине дня летние ливни с грозами обрушились на северо-запад, запад и центр Москвы. В некоторых местах выпало 12 - 20 миллиметров осадков. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду, на территории новой Москвы — до 18 метров в секунду.