РИАМО - 10 июн. В январе-апреле индекс промышленного производства в Москве составил 105% к аналогичному периоду 2019 года, в период временных ограничений 350 из 720 крупных и средних промышленных предприятий города продолжали работать, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Обрабатывающая промышленность обеспечивает 16,2% в структуре валового регионального продукта.
«Несмотря на временную приостановку некоторых производств в апреле-мае, индекс промышленного производства вырос в сравнении с прошлым годом. С января по апрель предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности города Москвы было отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 1,7 триллиона рублей», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Большая часть крупных и средних промышленных предприятий столицы работали в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Это помогло обеспечить город всем необходимым. Речь идет о предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, оборонно-промышленного комплекса, компаниях обрабатывающей промышленности и тех, кто обеспечивает граждан и систему здравоохранения средствами индивидуальной защиты, антисептиками и медицинским оборудованием.
«Наибольший рост в обрабатывающей промышленности с января по апрель 2020 года наблюдался в производстве химических веществ и лекарственных средств – более 50%. Также выросли объемы отгруженных товаров в пищевом производстве, производстве готовой одежды, мебели, машин и оборудования. Наиболее существенное снижение наблюдалось в производстве текстильных изделий, автотранспортных средств, кожи и кожаных изделий», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
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10 ИЮНЯ
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