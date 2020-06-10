РИАМО - 10 июн. В январе-апреле индекс промышленного производства в Москве составил 105% к аналогичному периоду 2019 года, в период временных ограничений 350 из 720 крупных и средних промышленных предприятий города продолжали работать, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Обрабатывающая промышленность обеспечивает 16,2% в структуре валового регионального продукта.

«Несмотря на временную приостановку некоторых производств в апреле-мае, индекс промышленного производства вырос в сравнении с прошлым годом. С января по апрель предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности города Москвы было отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 1,7 триллиона рублей», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Большая часть крупных и средних промышленных предприятий столицы работали в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Это помогло обеспечить город всем необходимым. Речь идет о предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, оборонно-промышленного комплекса, компаниях обрабатывающей промышленности и тех, кто обеспечивает граждан и систему здравоохранения средствами индивидуальной защиты, антисептиками и медицинским оборудованием.

«Наибольший рост в обрабатывающей промышленности с января по апрель 2020 года наблюдался в производстве химических веществ и лекарственных средств – более 50%. Также выросли объемы отгруженных товаров в пищевом производстве, производстве готовой одежды, мебели, машин и оборудования. Наиболее существенное снижение наблюдалось в производстве текстильных изделий, автотранспортных средств, кожи и кожаных изделий», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

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10 ИЮНЯ

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- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

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- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.