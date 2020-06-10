РИАМО - 10 июн. В Москве и Подмосковье 13 и 14 июня ожидаются небольшие дожди, местами прогремит гроза, максимальная температура воздуха составит плюс 21 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В субботу, 13 июня, ночью небольшой дождь, на юге области — местами умеренный, в отдельных районах гроза, в Москве — 13-15 градусов, по области — 10-15. Днем местами небольшой дождь, в Москве — 17-19 градусов, в Подмосковье — 15-20 градусов, местами небольшой дождь», – говорится в материале.

Также ожидается порывистый ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров в секунду.

Четырнадцатого июня ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью будет от 8 до 13 градусов тепла, днем - от 16 до 21 градуса при умеренном северо-восточном ветре.