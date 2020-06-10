РИАМО - 10 июн. На текущей неделе на маршрутах общественного транспорта Московской области продолжает расти пассажиропоток, общее число пассажиров увеличилось на 16% по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«При увеличении числа пассажиров в транспорте на линии будут оперативно выведены резервные автобусы», - говорится в сообщении.

По сравнению с началом марта пассажиропоток в общественном транспорте Московской области сократился на 59%. Число школьников в автобусах области сократилось на 98%. Льготников - на 68%.

При поездке в общественном транспорте Московской области и Москвы необходимо надевать маску. Без индивидуальных средств защиты водитель может остановить автобус и попросить пассажира выйти.

Если у пассажира нет с собой маски, то ее можно купить в автобусе или на автостанции.