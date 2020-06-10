РИАМО - 10 июн. Юмористка Клара Новикова призналась, что писатель-сатирик Анатолий Трушкин перед смертью предупредил ее о коварстве коронавируса, сам он был инфицирован, передает Федеральное агентство новостей.
Заболевание у Трушкина протекало в тяжелой форме. Он лечился от коронавируса месяц. Писатель три недели находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ, затем ему стало лучше и все надеялись, что он выберется.
«Я еще хотела с Наташей, его женой, связаться, но она болела дома <…>. Толю обещали выписать через неделю <…> Он мне сказал: «Кларик — он так меня называл — будь аккуратна, не болей, это очень тяжелая болезнь». Я ему сказала: «Толенька, я тебе перезвоню», но вечером не смогла перезвонить… Перезвонила утром, он был на какой-то процедуре. Потом я до него не могла дозвониться», — вспомнила Новикова.
Юмористка подчеркнула, что для нее смерть Трушкина — невосполнимая потеря. По ее словам, он был замечательным писателем. Трушкин написал для нее много номеров.
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10 ИЮНЯ
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