РИАМО - 10 июн. Юмористка Клара Новикова призналась, что писатель-сатирик Анатолий Трушкин перед смертью предупредил ее о коварстве коронавируса, сам он был инфицирован, передает Федеральное агентство новостей.

Заболевание у Трушкина протекало в тяжелой форме. Он лечился от коронавируса месяц. Писатель три недели находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ, затем ему стало лучше и все надеялись, что он выберется.

«Я еще хотела с Наташей, его женой, связаться, но она болела дома <…>. Толю обещали выписать через неделю <…> Он мне сказал: «Кларик — он так меня называл — будь аккуратна, не болей, это очень тяжелая болезнь». Я ему сказала: «Толенька, я тебе перезвоню», но вечером не смогла перезвонить… Перезвонила утром, он был на какой-то процедуре. Потом я до него не могла дозвониться», — вспомнила Новикова.

Юмористка подчеркнула, что для нее смерть Трушкина — невосполнимая потеря. По ее словам, он был замечательным писателем. Трушкин написал для нее много номеров.

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10 ИЮНЯ

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- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

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- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.