РИАМО - 10 июн. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования создает дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

В ходе дистанционного пленарного заседания депутаты столичного парламента в среду приняли закон города Москвы «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования».

«Законопроект о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования был внесен Московской городской избирательной комиссией в целях реализации положений федерального закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве», - сказал Шапошников.

Он добавил, что законопроект регламентирует дистанционное электронное голосование для выборов в органы власти Москвы и местного самоуправления, определяет его параметры. Он создает дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан.

Согласно законопроекту, для участия в дистанционном электронном голосовании избирателю необходимо будет подать соответствующее заявление на портале. Для подачи заявитель должен обладать подтвержденной учетной записью. При проведении выборов заявление может быть подано избирателем не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования. Поданное заявление может быть отозвано избирателем в тот же срок.

При этом дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Избиратель вправе самостоятельно выбрать удобную для него форму.

«Важно, что в законе города Москвы закреплены гарантии доступа избирателя к информации о выборах, возможности участия наблюдателей, представителей средств массовой информации, членов общественных объединений и иных организаций в заседаниях избирательных комиссий, организующих дистанционное электронное голосование», - добавил Шапошников.

Он отметил, что у столицы уже есть опыт проведения электронного голосования. С технической точки зрения Москва уже сейчас готова к тому, чтобы все местные жители с правом голоса могли в полной мере воспользоваться преимуществами современных избирательных технологий.

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