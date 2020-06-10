РИАМО - 10 июн. В июне количество погибших от коронавируса в столице будет значительно ниже по сравнению с маем, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
«Около 1 тысячи человек (в мае - ред.) умерли от других причин, но Covid стал своеобразным катализатором. И сказать, что он вообще ни при чем, нельзя. Он действительно повлиял на смертность. И это большие цифры. <...> В июне смертность будет гораздо ниже», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Мэр выразил соболезнования всем родным и близким людей, погибших от коронавируса.
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10 ИЮНЯ
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.
- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.
- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.
- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.
- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .
- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.
Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции?
- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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