РИАМО - 10 июн. Полиция выявила факт сбыта наркотических средств актеру Михаилу Ефремову, передает ТАСС.

«В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта (наркотиков - ред.) неустановленными лицами водителю иномарки. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - говорится в сообщении.

Сейчас делом Ефремова занимается Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Вечером 8 июня Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве. Артист был за рулем джипа Grand Cherokee. Актер выехал на встречку и врезался в фургон «Лада», водитель которого позже умер в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян. Сейчас артист находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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