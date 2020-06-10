РИАМО - 10 июн. В московском баре Ulysses провели следственные действия по делу артиста Михаила Ефремова, передает Федеральное агентство новостей.

«Следователи работали в заведении, которое находится в Плотниковом переулке в Москве. <...> Как рассказали очевидцы, незадолго до аварии Ефремов пришел в бар и попросил налить ему спиртное. При этом артист уже находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Актеру, который был завсегдатаем заведения, отказали в выпивке, после чего он устроил скандал. Владельцу бара пришлось выпроводить гостя из заведения.

Вечером 8 июня Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве. Артист был за рулем джипа Grand Cherokee. Актер выехал на встречку и врезался в фургон «Лада», водитель которого позже умер в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян. Сейчас артист находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Видео аварии с участием актера Михаила Ефремова в Москве>>