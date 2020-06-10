РИАМО – 10 июн. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что те граждане, которые будут работать в день голосования по изменениям в Конституцию РФ, получат повышенную оплату труда, сообщает РИА Новости.

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль», – сказала Святенко.

Она добавила, что порядок оплаты труда в нерабочие праздничные дни и выходные регулируется 153-й статьей Трудового кодекса. Особенности оплаты связаны с тем, какая установлена система для сотрудников.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции голосование пришлось отложить. Новая дата голосования – 1 июля, этот день будет выходным.

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