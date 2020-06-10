РИАМО - 10 июн. Мусорную свалку в городском округе Шатура закроют на этой неделе, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уже сегодня видим, что все городские свалки закроем (до конца года - ред.). На этой неделе городскую свалку в Шатуре закрываем», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор также добавил, что необходимо развивать направление раздельного сбора мусора и придерживаться в переработке экологичных стандартов.

По словам Воробьева, ситуация с коронавирусом не повлияла на сроки строительства комплексов по переработке отходов в регионе.

«Мы буквально на днях открыли мощный комплекс (по переработке отходов - ред.) на юге — Кашира. <...> Идет ряд проектов на северо-западе. <...> Все идет по плану. Оборудование оплачено, строители работают», - заключил Воробьев.