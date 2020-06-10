РИАМО - 10 июн. Группа компаний Ingka, в которую входят магазины «Икеа» и торговые центры «Мега», материально помогла больницам Подмосковья в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией более чем на восемь миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



С апреля по июнь 2020 года компания передала мебель и товары для дома из ассортимента магазина «Икеа» Химкинской областной больнице, новому инфекционному отделению Сходненской городской больницы и Солнечногорской ЦРБ. Кроме того, было обеспечено регулярное питание для врачей областной больницы в городском округе Химки.



«При поддержке Мининвеста Подмосковья компания расширяет свое присутствие на территории региона: мы оказывали помощь в подборе площадок и подготовке необходимых документов. Группой компаний Ingka был построен единственный в России логистическо-дистрибьюторский центр «Икеа» в городском округе Солнечногорск, обновлены торговые центры «Мега Химки» и «Мега Белая дача», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.



По словам Егоровой, группа компаний Ingka является самым большим иностранным инвестором в области коммерческой недвижимости в Московской области.