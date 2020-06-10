РИАМО - 10 июн. Следственный комитет столицы проведет проверку по сообщению СМИ о краже у пожилой женщины свыше полумиллиона рублей, мошенники убедили пенсионерку в том, что ей полагается денежная компенсация, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по Москве.

«Из публикации следует, что неизвестные лица вошли в доверие к пенсионерке, убедив ее, что ей полагается денежная компенсация. После чего они вынудили ее перевести им на карту более полумиллиона рублей», – говорится в сообщении.

Сотрудники следственного комитета проверят информацию о мошеннических действиях в отношении женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.