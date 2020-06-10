РИАМО - 10 июн. Торговые центры и летние веранды могут открыть в Московской области перед выходными, сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Нам по сути осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что на данный момент ведутся консультации со специалистами и идет мониторинг индекса распространения коронавируса для того, чтобы принять решение об открытии торговых центров и летних веранд.
Торговые центры и кафе закрывали в Подмосковье из-за пандемии коронавируса. В регионе уже начали снимать ограничения: отменили пропускной режим, заработали стройки, парки, автосалоны, парикмахерские, церкви и так далее.
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Текстовая трансляция
10 ИЮНЯ
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.
- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.
- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.
- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.
- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .
- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.
Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции?
- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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