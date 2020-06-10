РИАМО – 10 июн. Актриса Яна Поплавская высказалась о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, звезда выступила против того, чтобы артиста лишали наград, сообщает Газета.ru.

«Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним», – написала актриса на своей личной странице в Instagram.

Звезда подчеркнула, что знает Ефремова с детства и знакома со всеми его положительными и отрицательными сторонами. Также актриса выступила против того, чтобы лишить артиста наград. Однако, по мнению Поплавской, суд должен быть справедливым, Фемида слепа и не видит привилегий.

Вечером 8 июня Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве. Артист был за рулем джипа Grand Cherokee. Актер выехал на встречку и врезался в фургон «Лада», водитель которого позже умер в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян.

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