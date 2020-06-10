РИАМО – 10 июн. Российский адвокат Виолетта Волкова рассказала, что актеру Михаилу Ефремову может грозить колония-поселение, уйти от ответственности артисту не удастся, сообщает Nation News.

«Если он действительно совершил преступление, грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Почему «если»: он уже признал вину, но есть такой момент, как исправность транспортного средства. Преступление, которое он, как предполагается, совершил, оно неумышленное. Если заклинило рулевую колонку, то мог ли он избежать таких действий? Конечно, нет», – сказала эксперт.

Волкова подчеркнула, что сперва свое слово должны сказать эксперты, которые проведут техническую экспертизу автомобиля. Только после этого можно будет сделать вывод о том, было совершено преступление или нет.

Адвокат отметила, что Ефремов не сможет уйти от ответственности и наказание последует в любом случае. По статье 58 УК РФ, за непредумышленные преступления либо умышленные, но несильной тяжести человек отправляется в колонию-поселение. В исключительных случаях может быть назначена колония общего режима. В случае актера состояние алкогольного опьянения не является отягчающим фактором.

Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. В результате аварии погиб водитель фургона «Лада», в авто которого актер врезался на джипе.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест. Свою вину в произошедшем актер признал.