РИАМО – 10 июн. Российский адвокат Виолетта Волкова рассказала, что актеру Михаилу Ефремову может грозить колония-поселение, уйти от ответственности артисту не удастся, сообщает Nation News.
Волкова подчеркнула, что сперва свое слово должны сказать эксперты, которые проведут техническую экспертизу автомобиля. Только после этого можно будет сделать вывод о том, было совершено преступление или нет.
Адвокат отметила, что Ефремов не сможет уйти от ответственности и наказание последует в любом случае. По статье 58 УК РФ, за непредумышленные преступления либо умышленные, но несильной тяжести человек отправляется в колонию-поселение. В исключительных случаях может быть назначена колония общего режима. В случае актера состояние алкогольного опьянения не является отягчающим фактором.
Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. В результате аварии погиб водитель фургона «Лада», в авто которого актер врезался на джипе.
В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест. Свою вину в произошедшем актер признал.
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