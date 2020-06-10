РИАМО - 10 июн. В среду сильный ветер повалил 12 деревьев на территории пансионата в Звенигороде Одинцовского городского округа, на территории ДОЛ «Орленок» повреждена беседка, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 16:55 среды в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация, что в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений, сопровождающегося усилением ветра и выпадением осадков, произошло ухудшение обстановки в Звенигороде.

«В 17:15 от директора пансионата «Солнечный» получена информация, что на территории пансионата и ДОЛ «Орленок» повалено около 18 деревьев, в результате повреждены несколько некапитальных строений (беседок). Пострадавших нет», – отмечается в материале.

Прибыв на место, спасатели установили, что на территории ДОЛ «Орленок» надломлено одно дерево, повреждена одна беседка. На территории пансионата «Солнечный» повалило 12 деревьев.

К работам привлекались 135 единиц техники, 33 человека, в том числе 17 единиц техники и 59 человек от МЧС.

Граждан просят сохранять спокойствие. В случае необходимости можно обратиться по телефону доверия ГУ МЧС России по Московской области: 8(498)505-41-70.