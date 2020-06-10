РИАМО - 10 июн. В среду вечером в деревне Большое Покровское новой Москвы произошло частичное обрушение моста через реку Незнайку, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, инцидент произошел в 18:00. Пострадавших нет.

«На месте работают экстренные службы города. Движение транспорта на данном участке полностью перекрыто», – говорится в сообщении.

Работники ГИБДД проводят регулировочно-распорядительные действия.