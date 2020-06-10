РИАМО - 10 июн. В столице следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, зарезавшего в ссоре свою дочь, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

9 июня в квартире жилого дома, расположенного по улице Лосевской в Москве, мужчина во время ссоры с дочерью 1989 года рождения нанес ей не менее 15 ударов ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

«Во время допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении», - сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время фигуранта 1955 года рождения осудят. Расследование продолжается.

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