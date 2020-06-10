РИАМО - 10 июн. Новую дорогу, которая соединит 6-й микрорайон в подмосковном Видном с трассой М-4 «Дон», достроят в сентябре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

Новая дорога улучшит транспортную доступность для 55 тысяч жителей жилого массива. Стоимость проекта составит 442 миллиона рублей, средства выделяет частный инвестор

«Новая дорога между 6-м микрорайоном и М-4 «Дон» даст альтернативу и разгрузит пересечение проспекта Ленинского Комсомола, Березовой и Советской, где сейчас основной выезд», – сказал председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

Изначально планировалось, что объект завершат до конца 2019 года, однако из-за прохождения четвертого участка автодороги через заболоченную местность сроки пришлось сдвинуть.

«Все проекты, связанные с развитием транспортной инфраструктуры и созданием комфортной городской среды, должны быть выполнены качественно и с учетом интересов жителей», - подчеркнул глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

По новому графику сроки завершения строительства - сентябрь 2020 года.