РИАМО - 10 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил работников сельского хозяйства с Днем фермера, он пожелал хороших урожаев и новых достижений, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Примите самые теплые и искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, за верность своему делу, за вашу любовь к земле и тот вклад, который вы вносите в развитие сельскохозяйственной отрасли Подмосковья», – сказал Разин.

Он также поблагодарил фермеров за то, что они продолжают в текущих сложных условиях обеспечивать население продуктами питания, а также выступают надежными производителями и поставщиками.

Разин пожелал работникам хозяйств крепкого здоровья, уверенности в своих силах, оптимизма, высоких удоев, хороших урожаев, а также новых достижений.

День российского фермера отмечают ежегодно 10 июня.