РИАМО - 10 июн. В полиции не фиксировали попытку суицида актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной попытке суицида, предпринятой актером.

«У полиции не зафиксировано попытки суицида», - сказал источник издания.

Ефремов устроил ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. Находясь за рулем Grand Cherokee, артист выехал на встречку и врезался в фургон «Лада», водитель которого позже умер в больнице. Экспертиза показала, что актер был в состоянии опьянения.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест. Свою вину в произошедшем он признал.

«В тюрьму! Убийцу!»: реакция знаменитостей на пьяное ДТП с участием Ефремова>>