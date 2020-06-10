РИАМО - 10 июн. Москву украсили праздничные плакаты с триколором и флаги ко Дню России, к празднику также подготовили поздравительные видеоролики, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно к 12 июня мы украшаем город в цветах флага России. В этом году более 700 праздничных плакатов с российским триколором размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах», – сказал Бирюков.

Он добавил, что в честь праздника также установили декоративное панно с флагами на фасаде Государственной Думы РФ. Боровицкий, Крымский, Устьинский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты украсили бело-сине-красные флаговые композиции.

По словам Бирюкова, к празднику подготовили ролики с поздравлениями. Их будут транслировать на медиафасадах зданий № 8 и № 28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа.

Помимо этого, 12 июня в столице в праздничном режиме будет работать архитектурно-художественная подсветка. Фасады зданий в центре Москвы буду подсвечены цветами российского флага.

Бирюков подчеркнул, что на территории Парка Победы завершились работы по устройству цветников «Флаг РФ», которые посвящены празднику.