РИАМО - 10 июн. Москву украсили праздничные плакаты с триколором и флаги ко Дню России, к празднику также подготовили поздравительные видеоролики, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что в честь праздника также установили декоративное панно с флагами на фасаде Государственной Думы РФ. Боровицкий, Крымский, Устьинский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты украсили бело-сине-красные флаговые композиции.
По словам Бирюкова, к празднику подготовили ролики с поздравлениями. Их будут транслировать на медиафасадах зданий № 8 и № 28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа.
Помимо этого, 12 июня в столице в праздничном режиме будет работать архитектурно-художественная подсветка. Фасады зданий в центре Москвы буду подсвечены цветами российского флага.
Бирюков подчеркнул, что на территории Парка Победы завершились работы по устройству цветников «Флаг РФ», которые посвящены празднику.
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