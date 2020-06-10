РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 июн. Пункт приема отслужившей техники и электроники в деревне Бородино городского округа Мытищи возобновил работу в полном объеме, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

«К сожалению, пункт приема отслужившей техники и электроники на Олимпийском, 42 закрыт, но возобновил работу пункт в деревне Бородино. Снятие карантина отмечается во всем. Вот и к нам, на Осташковское шоссе, 46, снова стали приезжать люди и сдавать электронику на переработку», - говорится в сообщении.

В среду в пункт поступило несколько мониторов, принтер, копир и комплекс вычислительный отладочный «Электроника МС 0701».