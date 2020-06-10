РИАМО – 10 июн. Минфин России по распоряжению правительства страны перечислил 100 миллиардов рублей 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года», — говорится в сообщении.
Размер дотаций был определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.
Эта мера позволит сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения коронавируса.
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