РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В подмосковном Подольске в ЖК «Весенний» 17 июня сотрудники Подольской ветеринарной станции будут бесплатно вакцинировать домашних животных, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».



«17 июня с 14:00 до 15:00 во дворе дома №1 ЖК «Весенний» на детской площадке Подольская ветеринарная станция будет бесплатно вакцинировать животных против бешенства. Владельцев просят привить своих домашних животных в назначенное время», - говорится в сообщении.

ЖК «Весенний» находится по адресу: поселок Сосновый Бор, Объездная дорога, 1.