РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. Полицейские Балашихи задержали ранее судимого мужчину по подозрению в краже у местного жителя велосипеда стоимостью 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что с лестничной площадки дома, расположенного на улице Кожедуба, неизвестный похитил его велосипед. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления доставлен 43-летний ранее судимый местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.