РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. Образовательные учреждения Балашихи присоединятся к флешмобу «Флаги России», разместив на зданиях школ более 20 флагов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Участники флешмоба «Флаги России» поднимают российский триколор на кораблях, размещают на промышленных предприятиях, памятниках, объектах культурного наследия и государственных учреждениях.

«В Балашихе проводится флешмоб «Флаги России», в рамках которого фасады городских школ украсят триколорами. Каждая школа разместит на зданиях более 20 флагов. Флаги для украшения нам направило министерство образования Московской области», - сказала главный специалист управления по образованию администрации Балашихи Ольга Китаева.

День России отмечается ежегодно 12 июня. До 2002 года праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране.