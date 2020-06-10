РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. В Балашихе в общероссийский день голосования 1 июля будут работать 180 участковых избирательных комиссий и четыре временных участка, сообщил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов.

Депутаты Совета депутатов Балашихи в среду в ходе дистанционного совещания обсудили поправки к Конституции, а также мобилизацию своих избирателей в общероссийский день голосования. Ефимов рассказал об основных поправках и ответил на вопросы. Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Балашихи Вячеслав Глазунов уточнил, смогут ли горожане проголосовать досрочно или не на своем участке.

«В связи с пандемией голосование за поправки к Конституции стартует с 25 июня. В Балашихе будут работать 180 участковых избирательных комиссий и четыре временных участка. Граждане, у которых не получится прийти на свои участки по месту проживания (например, будут в командировке или на работе в Москве), могут прикрепиться к участку в другом городе», - сказал Ефимов.

Он добавил, что это можно сделать через сайт госуслуг, в МФЦ или обратившись в пункт приема заявлений территориальной избирательной комиссии Балашихи, который уже приступил к работе. Депутат также напомнил, что 1 июля объявлен нерабочим днем, и в этот день все участковые избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

«Мы договорились с коллегами, что каждый проведет подобные онлайн-совещания в своих рабочих коллективах, учреждениях, а также первичных отделениях партии в микрорайонах горокруга. Для этого подготовлены информационные материалы и презентация. Важно за 20 дней до дня голосования ответить на все возникающие вопросы у жителей», - подчеркнул Ефимов.