РИАМО - 10 июн. Депутаты Мосгордумы поддержали пакет законопроектов, направленных на борьбу с газовой подростковой токсикоманией - «сниффингом», только за год число погибших от «сниффинга» превысило 260, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

«На очередном заседании Московской городской думы депутаты столичного парламента поддержали пакет законопроектов, направленных на предотвращение такого опасного явления как газовая подростковая токсикомания или «сниффинг». Речь идет о разработанных столичным парламентом федеральных и региональных инициативах», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что профильной комиссией Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике проведена большая подготовительная работа совместно с правоохранительными органами, экспертами в области наркологии, общественностью.

«Актуальность и необходимость данных мер ни у кого не вызывают сомнение. Для наркотического эффекта подростки используют сжиженные углеводородные газы, которые содержатся в предметах бытового назначения: в газовых баллончиках для заправки зажигалок, газовых горелках и прочем, что крайне опасно для жизни», - добавил Шапошников.

Он отметил, что только за год число погибших от «сниффинга» превысило 260.

Для борьбы с газовой токсикоманией, а также для защиты от пропаганды данного явления предлагается внести ряд изменений в федеральные законы: «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Кроме того, московские парламентарии предлагают также принять на региональном уровне соответствующий закон, который дополнит федеральный, позволяя поставить барьер для распространения «сниффинга» в столице.

«Уверен, что наши инициативы будут поддержаны на федеральном уровне и станут полезным законодательным опытом для других регионов России в борьбе за жизнь наших детей», - заключил Шапошников.