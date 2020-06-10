РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска нет воды в четырех многоквартирных домах из-за отключения электричества, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«10 июня в 16:30 в ЕДДС Подольска поступила информация от диспетчера службы ППО Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» об отключении электроснабжения в 16:10 в микрорайоне Климовск на 13-й технологической подстанции (ТП). Воду отключили в четырех многоквартирных домах, в которых проживают 324 жителя», - говорится в сообщении.

Под отключение попала санитарная зона №4, в которой находятся две скважины, поэтому воду подают жителям из резервной емкости. В 16:30 8-ю ТП включили. Ведется переключение на резервные линии питания.