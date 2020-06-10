РИАМО - 10 июн. Памятник главе советской атомной промышленности Ефиму Славскому установят в Москве, он появится в парадном сквере Госкорпорации «Росатом» на улице Большая Ордынка уже в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

После установки памятник планируется передать в дар Москве.

«В 2020 году отмечается 75-летие атомной промышленности Российской Федерации. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе поддержала инициативу Госкорпорации «Росатом» об установке памятника выдающему деятелю, руководителю советской атомной промышленности Ефиму Павловичу Славскому», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Финансовое обеспечение работ по возведению, проектированию, изготовлению памятника, его установку и проведению церемонии открытия взял на себя Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП).

Ефим Павлович Славский (1898-1991) – советский государственный деятель, специалист в области цветной металлургии. Он руководил советской атомной промышленностью. Является трижды героем социалистического труда и одним из руководителей советского атомного проекта, министром среднего машиностроения СССР, депутат Верховного Совета СССР.