РИАМО - 10 июн. Станцию «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена свяжут с тремя линиями МЦД, ее строят на глубине более 60 метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

В начале июня завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Рижская» и «Савеловская» БКЛ.

«Станция «Рижская» Большой кольцевой линии войдет в состав одного из крупнейших в Москве транспортно-пересадочных узлов, который свяжет БКЛ, Калужско-Рижскую линию метро, МЦД-2 и перспективные маршруты МЦД-3 и МЦД-4», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Рижская» – пилонная станция глубокого заложения с тремя сводами и островной платформой. По проекту выходы из вестибюля станции будут вести на Рижскую площадь и к Рижскому вокзалу.

Сейчас на станции выполняют выполняется разработка грунта и сооружается наклонный эскалаторный тоннель.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что перегоны между станциями на этом участке самые сложные, они проходят под путями двух линий метро, трех направлений железной дороги, под действующими станциями, поэтому требуют максимально кропотливой, аккуратной, точной работы», – отметил Загрутдинов.