РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июн. Комплексное благоустройство части дворов в подмосковной Балашихе, изначально запланированное на нынешний год, перенесли на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Решение о переносе сроков реализации части ранее запланированных к благоустройству в 2020 году дворовых территорий Балашихи на 2021 год было принято 9 июня на заседании общественной муниципальной комиссии городского округа.

«В связи с оптимизацией бюджета и сокращением финансирования в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области выполнение работ по части ранее запланированных к благоустройству в 2020 году дворовых территорий городского округа Балашиха будет перенесено на 2021 год», - говорится в сообщении.

Адресный перечень дворов, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 году, был утвержден 4 сентября 2019 года. Перечень дворов, подлежащих комплексному благоустройству в следующем плановом году, формируется по итогам рейтингового голосования жителей на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год) и на основании обращений граждан (50% от плана на год), поступающих в администрацию Балашихи.

В этом году в Балашихе будут проводиться работы по следующим адресам: Майкла Лунна, №8, Зеленая, №№25, 30, 31; 7; Спортивная, №№ 4, 9 и 11; Крупешина, №1, Заречная №№4А, 4, 5, 6; Карбышева, №№25,2 7, 29; Некрасова, №16; Евстафьева, №№11А, 11; Первомайская, №№16, 20; проспект Ленина, №32А.

В микрорайоне Кучино проведут работы на улице Почтовая, №№2А, 3, 6А, 8, 7, 10. В микрорайоне Железнодорожный - на улицах Свердлова, №№51, 53, 57; Новой, №№20, 20А, 20Б; Колхозной, №2; Пионерской, №№9А, 19/1, 19/2. В микрорайоне Салтыковка - на улицах Комсомольской, №№ 5, 7 и Институтской, №24. В микрорайоне Керамик - на Керамической улице, №№14, 16, 18, 20, 22 и Заводской улице, №№ 21, 23, 25, 27, 29; в микрорайоне Никольско-Архангельский - на улице Радио, №69/24, Разинском шоссе, №№69/22, 69/21; в микрорайоне Северный - №№50, 52; в микрорайоне Саввино на улице 1 мая, №11.